مفاجأة.. زيدان يهدد بالرحيل بسبب في نهاية الموسم لهذا السبب

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أشتعال الخلاف بين الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ورئي النادي فلورنتينو بيريز، الأمر الذي يجعل المدرب الفرنسي يقترب من الرحيل في نهاية الموسم، رغم أن عقده مع النادي يمتد حتى 2022.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن زيدان قد يغادر ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، ويأتي ذلك بسبب أوجه الإختلاف بين المدرب و رئيس النادي فلورنتينو بيريز “.





وتابعت: "المدرب الفرنسي لم يستوعب رغبة بيريز في إعادة جوزيه مورينيو في عدة مناسبات، ورفضه التعاقد مع بول بوجبا الذي اعتبره زيدان دائماً مفتاح مشروع فريقه الجديد".





وأضافت: "بوجبا ومورينيو كانا من الممكن أن يتسببا في تدهور العلاقة بين الرئيس والمدرب في ريال مدريد لدرجة أن زيدان قد يفكر في إنهاء عقده في نهاية هذا الموسم".





وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان سيكون أكثر اصراراً على المغادرة اذا فاز الفريق بدوري الأبطال في هذا الموسم، وستكون الوجهة القادمة له في الدوري الإيطالي وتدريب يوفنتوس “.





وأختتمت الصحيفة: "تظهر هذه الشائعات في أفضل لحظات موسم ريال مدريد متصدر الدوري، بطل السوبر الإسباني، التأهل لدور الـ16 ومواجهة ريال سرقسطة في كأس الملك، ومواجهة مانشستر ستي في دوري الأبطال".



