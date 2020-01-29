Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. زيدان يهدد بالرحيل بسبب في نهاية الموسم لهذا السبب

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:53 ص
Advertisements
زيدان
زيدان
حسن شحاتة
Advertisements
أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أشتعال الخلاف بين الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ورئي النادي فلورنتينو بيريز، الأمر الذي يجعل المدرب الفرنسي يقترب من الرحيل في نهاية الموسم، رغم أن عقده مع النادي يمتد حتى 2022.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن زيدان قد يغادر ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، ويأتي ذلك بسبب أوجه الإختلاف بين المدرب و رئيس النادي فلورنتينو بيريز “.

وتابعت: "المدرب الفرنسي لم يستوعب رغبة بيريز في إعادة جوزيه مورينيو في عدة مناسبات، ورفضه التعاقد مع بول بوجبا الذي اعتبره زيدان دائماً مفتاح مشروع فريقه الجديد".

وأضافت: "بوجبا ومورينيو كانا من الممكن أن يتسببا في تدهور العلاقة بين الرئيس والمدرب في ريال مدريد لدرجة أن زيدان قد يفكر في إنهاء عقده في نهاية هذا الموسم".

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان سيكون أكثر اصراراً على المغادرة اذا فاز الفريق بدوري الأبطال في هذا الموسم، وستكون الوجهة القادمة له في الدوري الإيطالي وتدريب يوفنتوس “.

وأختتمت الصحيفة: "تظهر هذه الشائعات في أفضل لحظات موسم ريال مدريد متصدر الدوري، بطل السوبر الإسباني، التأهل لدور الـ16 ومواجهة ريال سرقسطة في كأس الملك، ومواجهة مانشستر ستي في دوري الأبطال".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

زيدان الان زيدان الكرة المصرية

أخبار تهمك

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ حوالي 3 ساعات

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 4 ساعات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ حوالي 4 ساعات

بوابه التعليم الاساسي | معرفة كشف نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2020 برقم الجلوس "كل المحافظات".. استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 11 ساعة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 8 ساعات

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ حوالي 3 ساعات

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ حوالي 3 ساعات

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 4 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020

منذ ساعتين

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

زيدان يهدد بالرحيل عن ريال مدريد

أهم أخبار ريال مدريد يوم الأحد.. الجماهير تهاجم زيدان ورد فعل مستفز من نجم الملكي

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. الملكي يقترب من إنهاء كبرى صفقاته وتحديد موعد إعلان الصفقة الضخمة

خلاف عنيف بين زيدان وبيريز يهدد كل خطط ريال مدريد

صراع ناري بين زيدان وبيريز في ريال مدريد بسبب صفقة جديدة

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة: مجزرة لاعبين في الريال وحسم صفقة جديدة وبيريز ينهي أحلام زيدان في الصفقة المُنتظرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

11:14 م

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status