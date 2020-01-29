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كريم الحسيني لـ"الفجر الفني": خطوة "كلاكيت" بتضيفلي سعادة .. ومتعشم جدا في نجاح الحفلة الثانية للفرقة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:59 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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أوضح الفنان كريم الحسيني،ـ الفكرة التي تجتمع عليها فرقته، مضيفًا: " بتقدم اسكيتشات قديمة زي ثلاثي أضواء المسرح، بنحاول نحيي تراثنا القديم بنفس الملابس والحركات على المسرح وده صعب جدًا زي أغنية قلبي يا غاوي يا خمس قارات اتعملت في السينما لكن تتعمل على المسرح بتغيير الملابس". 

وتابع "الحسيني" في تصريح خاص للفجر الفني: "بنبين قد ايه فنانين زي أحمد زكي، سعاد حسني، محمود عبد العزيز،، بنبين قد ايه انهم كانوا فنانين عظماء بيقدموا وجبات متكاملة أنا مبسوط جدا بالفرقة دي بحبها أوي، لانها تعتمد في الأساس على التمثيل والغناء.

وأشار الحسيني، إلى أن فرقة "كلاكيت" بقيادة المايسترو "مازن دراز"، والمخرج الفنان استاذ محمد عبد الواحد.

واختتم "الحسيني" قائلا: انا والفرقة مبسوطين جدًا جدًا بالشغل مع المايسترو مازن دراز، أعضاء الفرقة كلهم اخواتي وحبايبي وكلنا بنشتغل بحب وبندعم بعض في كل شئ  ومبسوط جدًا بخطوة كلاكيت نفسيا وبتمثل لي سعادة وأنا في البروفات وسعيد بنجاح الحفلة الأولة في ساقية الصاوي".

وأضاف "متعشم في نجاح الحفلة الثانية وخصوصا انها يوم 2/9 يوم عيد ميلادي، والمعاد ده الساقية هي اللي اختارتوا بالصدفة، انا مبسوط اني يوم عيد ميلادي هكون بغني على المسرح مع ناس بحبهم وان شاء الله تكون حفلة زي ما بنتمنى وربنا يكلل تعبنا ومجهودنا على خير",



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