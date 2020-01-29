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دبلوماسي سابق: ترامب ونتانياهو أول المستفيدين من صفقة القرن

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:31 ص
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السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي
أشرقت حفني
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قال السفير محمد العرابي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، هما أول المستفيدين من مبادرة السلام المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، مشيرا إلى أن صورتهما كانت تعكس نشوة الانتصار.

وأضاف العرابي، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نتانياهو أصبح واثقًا من نفسه واعتبر نفسه رئيس وزراء إسرائيل القادم، بينما حظى ترامب بتأييد جماعات الضغط في الولايات المتحدة، وهذا وفقا للتحليلات السياسية العلمية بعيدًا عن الأهواء.

وأشار الدبلوماسي السابق، إلى أن الموقف الفلسطيني الآن أصبح قويًا، وهذا ما يتطلب من إسرائيل استيعاب مفهوم السلام، وفكرة إقامة الدولة الفلسطينية.
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الكلمات المفتاحية

نتنياهو صفقة القرن توك شو ترامب أخبار

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