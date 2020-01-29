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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لترم الأول 2019/2020 من وزارة التعليم
الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:35 ص
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الفجر
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط جديد للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي، الترم الأول 20192020.
ويمكنك الحصول على النتيجة من رابط البوابة الإلكترونية لوزراة التعليم من هنا.
كانت محافظة الجيزة، قد أعلنت عبر بوابتها الإلكترونية عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية (الترم الأول) 20192020.
واعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باعتماد نتيجة الفصل الدارسي الأول "الترم الاول" للشهادة الإعدادية 20192020، حيث بلغت نسبة النجاح 72.8%.
ويمكنك الحصول على النتيجة من هنا.
قال محافظ الجيزة، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 149016 طالبًا وطالبة، حضر منهم 148003 طلاب فقط، كما لفت إلى أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 107781 طالبًا وطالبة بنسبة 72.82% بزيادة قدرها 1% عن العام الماضي.
وأوضح اللواء أحمد راشد، أن إدارة الهرم حصلت على المركز الاول بنسبة 81.97% وحصلت إدارة أكتوبر على المركز الثاني بنسبة 81.38%.
ويمكنك الحصول على النتيجة من رابط البوابة الإلكترونية لوزراة التعليم من هنا.
كانت محافظة الجيزة، قد أعلنت عبر بوابتها الإلكترونية عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية (الترم الأول) 20192020.
واعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باعتماد نتيجة الفصل الدارسي الأول "الترم الاول" للشهادة الإعدادية 20192020، حيث بلغت نسبة النجاح 72.8%.
ويمكنك الحصول على النتيجة من هنا.
قال محافظ الجيزة، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 149016 طالبًا وطالبة، حضر منهم 148003 طلاب فقط، كما لفت إلى أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 107781 طالبًا وطالبة بنسبة 72.82% بزيادة قدرها 1% عن العام الماضي.
وأوضح اللواء أحمد راشد، أن إدارة الهرم حصلت على المركز الاول بنسبة 81.97% وحصلت إدارة أكتوبر على المركز الثاني بنسبة 81.38%.
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