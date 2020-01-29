الخارجية: جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية لا تتوقف

أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية لا تتوقف.





وأشار "حافظ"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامجها "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هدف الخطة الأمريكية هو فتح الحوار بين فلسطين وإسرائيل.





وتابع متحدث الخارجية: "نقدر كل الجهود المتواصلة لتسوية القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام الشامل، ونؤكد على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس"، مشددًا على أن القرار في النهاية سيكون فلسطينيًا تدعمه مصر والدول العربية، متابعًا: "نؤكد على أهمية تكامل الجهد الأمريكي مع قرارات الشرعية الدولية".



