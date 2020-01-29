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محمد صلاح يزين التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:20 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الدمتناوي
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يستعد فريق ليفربول، لمواجهة نظيره وست هام، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام وست هام على الملعب الأولمبي بلندن، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

يسعى ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، في تخطي عقبة وست هام، من أجل مواصلة صدارة البريميرليج وتوسيع الفارق إلى 19 نقطة مع فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكير.
خط الدفاع: أرنولد، روبيرتسون، فان دايك، جو جوميز.
خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين لالانا.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينيو.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، جمعهم من 22 إنتصار، وتعادل وحيد، ولم يتلقى الهزيمة حتى الآن في البريميرليج.

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