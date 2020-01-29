تعليق رئيس جامعة القاهرة على خلافه مع شيخ الأزهر

علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على اختلافه مع شيخ الأزهر، قائلًا: "شيخ الأزهر حمل كلامي معاني لم أتحدث عنها ولم أقصدها على الإطلاق، ورد على أسئلة لم أسألها، وكلامي معه لم يمثل أي شيء من الشذوذ".





وأكد "الخشت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن اختلافهم ظاهرة صحية من أجل أن نبني حجرًا في المياه الراكدة.





وأضاف أن هناك دعوة ومشروع قومي من أجل خطاب ديني جديد، مشيرًا إلى أن العلاقة بينه وبين شيخ الأزهر علاقة تقوم على الاحترام المتبادل.





وتابع: قررنا منهج "ريادة الأعمال" على جميع الطلاب في الكليات لخلق نوع من الإبداع والاقتراح بينهم.



