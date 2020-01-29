Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإسكندرية للسينما الفرانكفونية يفتح باب مشاركة الأفلام في دورته الأولى

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:14 ص
Advertisements
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


أعلن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية عن فتح باب مشاركة الأفلام في الدورة الاولي التي تقام خلال الفترة من 12 وحتي 17 يونيو المقبل.

وقال الفنان الكبير سمير صبري رئيس المهرجان، إن المهرجان يضم مسابقتين للأفلام إحداها للأفلام الطويلة والأخري للأفلام القصيرة التي لا تزيد مدتها عن 30 دقيقة وأن لكل مسابقة لجنة تحكيم خاصة بها وأن ادارة المهرجان ستتلقي مشاركات صناع الأفلام عبر الموقع الالكتروني الخاص به وهو: http://www.ffalexandrie.com

وأضاف أن باب المشاركة سيغلق منتصف ابريل المقبل وان لائحة المهرجان تشترط أن تكون الأفلام المشاركة تابعة لشركات أو أفراد تحمل جنسية إحدى الدول الفرانكوفونية،أوذات ثقافة فرانكوفونية أومشارك في انتاجها احدي الجهات الفرانكوفونية أو أن يكون الفيلم لمخرج حاصل علي دعم إنتاجي من جهات فرانكوفونية ويقبل المهرجان الافلام التي أنتجت خلال هذا العام والعام السابق لموعد انعقاد المهرجان وألا يكون سبق عرضها تجاريا في مصر. 

وتابع أن جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة تضم جوائز لافضل فيلم ولجنة التحكيم الخاصة واحسن اخراج وسيناريو ومخرج وممثل وممثلة وإنجاز فني بالإضافة الي جائزة العمل الأول أو الثاني لمخرجه. 

المهرجان يقام تحت رعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية وهو أول مهرجان عربي للسينما الفرانكوفونية
الجدير بالذكر ان ادارة المهرجان دشنت قبل أيام موقع المهرجان باللغات الثلاثة "العربية والفرنسية والانجليزية".

Advertisements

أخبار تهمك

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ أقل من ساعتين

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ ساعتين و 13 دقيقة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة في ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

منذ حوالي 6 ساعات

بوابه التعليم الاساسي | معرفة كشف نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2020 برقم الجلوس "كل المحافظات".. استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية

منذ أقل من ساعتين

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 7 ساعات

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

11:14 م

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status