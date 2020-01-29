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جدول مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم على قنوات السعودية الرياضية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:01 ص
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كأس ملك إسبانيا
كأس ملك إسبانيا
عبد القادر عرابي
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تنطلق اليوم الأربعاء 29 يناير منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، حيث تلعب المباريات من دور واحد بنظام خروج المغلوب.

وزفت قنوات السعودية الرياضية خبراً مفرحاً لعشاق الكرة الإسبانية، بالحصول على حقوق نقل مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا، لتذاع على الهواء مباشرة وبشكل مجاني.

وتقام اليوم الأربعاء، أربعة مباريات في البطولة، يقدم لكم الفجر الرياضي جدول بثهابالمواعيد من خلال التقرير التالي.

جدول مباريات الأربعاء لكأس ملك إسبانيا

1- ديبورتيفا ليونيسا – فالنسيا (ملعب رينو دي ليون) – الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة – تنقل على قناة KSA Sports 3 بصوت المعلق عبد العزيز المديفر.

2- رايو فايكانو – فياريال (ملعب تيريزا ريفيرو) – الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة – تنقل على قناة KSA Sports 4 – بصوت المعلق عبد الله الغامدي.

3- ريال سرقسطة – ريال مدريد (ملعب لا روماريدا) – الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة – الحادية عشرة بتوقيت مكة – تنقل على قناة KSA Sports 1 – بصوت المعلق فهد العتيبي.

4- باداجوز – غرناطة (ملعب تويفو فيفرو) – الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة – تنقل على قناة KSA Sports 2 – بصوت المعلق راشد الدوسري.

ترددات قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

1- قناة KSA Sports 1 – تردد 12248 عمودي – معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4.

2- قناة KSA Sports 2,3,4 - تردد 12248 عمودي – معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

3- قناة KSA Sports 3 - تردد 12149 أفقي – معدل ترميز 27500 - معامل تصحيح الخطأ 5/6.

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