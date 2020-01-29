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رسالة مؤثر من "زلابية" للرئيس السيسي (فيديو)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:20 ص
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ضحية التنمر زلابية
ضحية التنمر زلابية
أمنية فوزي
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وجهت هدير محمد، ضحية التنمر الشهيرة بـ"زلابية"، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "بطلب إن حقي يجيلي، وعايزة أعيش في مكان كويس، ومش عايزة حد يتريق عليا، ده كل اللي أنا طالباه".

وتابعت "محمد"، خلال حوارها ببرنامج "أحلى كلام"، المذاع على فضائية "المحور": "دي خلقة ربنا، وربنا مخلقش حاجة وحشة، ولكن أنا لما أشوف نفسي كده والناس تتريق عليا هزعل جوايا، ولكن أنا مش في إيدي حاجة أعملها، ربنا خلقني كده".

واستكملت ضحية التنمر: "مفيش داعي نتريق على حاجة ربنا خلقها، وعايزة أقول للي بيتريق إنت ضامن عمرك، إنت تقدر تخلق شعرة، إنت تقدر تخلق الضوفر إللي بقصه".
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الكلمات المفتاحية

هدير محمد ضحية التنمر زلابية السيسي الرئيس

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