رسالة مؤثر من "زلابية" للرئيس السيسي (فيديو)

وجهت هدير محمد، ضحية التنمر الشهيرة بـ"زلابية"، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "بطلب إن حقي يجيلي، وعايزة أعيش في مكان كويس، ومش عايزة حد يتريق عليا، ده كل اللي أنا طالباه".



وتابعت "محمد"، خلال حوارها ببرنامج "أحلى كلام"، المذاع على فضائية "المحور": "دي خلقة ربنا، وربنا مخلقش حاجة وحشة، ولكن أنا لما أشوف نفسي كده والناس تتريق عليا هزعل جوايا، ولكن أنا مش في إيدي حاجة أعملها، ربنا خلقني كده".



واستكملت ضحية التنمر: "مفيش داعي نتريق على حاجة ربنا خلقها، وعايزة أقول للي بيتريق إنت ضامن عمرك، إنت تقدر تخلق شعرة، إنت تقدر تخلق الضوفر إللي بقصه".

