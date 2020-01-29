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رسالة مؤثر من "زلابية" للرئيس السيسي (فيديو)
الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:20 ص
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أمنية فوزي
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وجهت هدير محمد، ضحية التنمر الشهيرة بـ"زلابية"، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "بطلب إن حقي يجيلي، وعايزة أعيش في مكان كويس، ومش عايزة حد يتريق عليا، ده كل اللي أنا طالباه".
وتابعت "محمد"، خلال حوارها ببرنامج "أحلى كلام"، المذاع على فضائية "المحور": "دي خلقة ربنا، وربنا مخلقش حاجة وحشة، ولكن أنا لما أشوف نفسي كده والناس تتريق عليا هزعل جوايا، ولكن أنا مش في إيدي حاجة أعملها، ربنا خلقني كده".
واستكملت ضحية التنمر: "مفيش داعي نتريق على حاجة ربنا خلقها، وعايزة أقول للي بيتريق إنت ضامن عمرك، إنت تقدر تخلق شعرة، إنت تقدر تخلق الضوفر إللي بقصه".
وتابعت "محمد"، خلال حوارها ببرنامج "أحلى كلام"، المذاع على فضائية "المحور": "دي خلقة ربنا، وربنا مخلقش حاجة وحشة، ولكن أنا لما أشوف نفسي كده والناس تتريق عليا هزعل جوايا، ولكن أنا مش في إيدي حاجة أعملها، ربنا خلقني كده".
واستكملت ضحية التنمر: "مفيش داعي نتريق على حاجة ربنا خلقها، وعايزة أقول للي بيتريق إنت ضامن عمرك، إنت تقدر تخلق شعرة، إنت تقدر تخلق الضوفر إللي بقصه".
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