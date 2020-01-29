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هل يعود أحمد المحمدي من جديد لمنتخب مصر بعد التألق مع أستون فيلا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:58 ص
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أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
محمد جمال
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يقدم الدولي المصري أحمد المحمدي إداء جيد مع فريقه أستون فيلا الإنجليزى ببطولتى الدوري والكأس هذا الموسم بجانب المصري الأخر وزميله فى الفريق محمود حسن تريزيجيه، رغم قلة المشاركة للمحمدي إلا انه يستطيع أن يترك بصمة مع فريقه خلال المباريات الماضية.

وقام أحمد المحمدي بصناعة هدف تاريخي ومؤثر لفريقه أستون فيلا، امس امام ليستر سيتي ضمن مباريات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية فى الدقيقة الأخيرة من عرضية رائعة إستغلها الدولى المصري الأخر محمود حسن تريزيجيه ليتأهل فريق استون فيلا للنهائي وينتظر الفائز من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد فى المباراة النهائية.

ليدق المحمدي أجراس أبواب منتخب مصر الذى يقوده حسام البدري والذى لم يضم المحمدي خلال المعسكرات الماضية، ولم ينضم قائد الفراعنة والظهير الأيمن للمنتخب منذ بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى يوليو الماضي، والتى ودع فيها منتخب مصر من دور ال 16 على يد منتخب جنوب إفريقيا.

وكان أحمد المحمدي قد شارك مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة كقائد للفريق، وكان معسكر الفراعنة به العديد من المشاكل أبرزها مشكلة اللاعب عمرو وردة والتى قام المحمدي بدعمه مما جعل عدد من الجماهير وقتها تهاجمه، ولكن يعد المحمدي أحد أبرز اللاعبين الذى مثلوا مصر فى الإحتراف الخارجي، وأحد اللاعبين الذى تخطوا حاجز ال 50 مباراة دولية، ولعب ظهير أستون فيلا مع الفراعنة 87 مباراة دولية منذ عام 2007 وسجل 6 أهداف من بينهم هدفين فى كأس الامم الأخيرة، وصنع 9 أهداف وتوُج ببطولتين لكأس الأمم الإفريقية أعوام 2008 و2010.

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