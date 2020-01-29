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قائد الأهلي مُعلقاً على مفاوضات الزمالك: مستحيل أن أترك النادي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:51 ص
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الأهلي
الأهلي
ريهام عبد المحسن
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نفى وليد سليمان نجم الأهلي مفاوضات الزمالك معه من أجل ضمه وأكد أنه من المستحيل أن يترك الأهلي.
وقال سليمان في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"أتمنى التوفيق لصالح جمعه في الفترة المقبلة وانصحه بالتمسك بالفرصة الباقية له لأن إمكانياته كبيرة".

وأضاف :"علاقتي بالأهلي أكثر من مجرد عقد وهذا ما نوصله للاعبين الصغار ونحن نشجع الأهلي قبل أن نلعب له".

وتابع :"الزمالك نادي كبير ولم يفاوضني أحد للإنضمام له ومستحيل أن أترك الأهلي وعلاقتي محدودة بوسائل التواصل الإجتماعي".

وأردف قائلا :"لم نتوج بأي بطولة حتى الآن هذا الموسم ونسير بخطى ثابتة في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي نسعى لتحقيقها ونتمنى تحقيق بطولة الدوري".

واستطرد قائلا :"دعم الجمهور لنا يمثل لنا 70 % وأتمنى أن يلحق رمضان صبحي بمباراة الهلال السوداني".
وواصل :"الخطيب أكد لنا أن الهدف الأساسي لنا هذا الموسم هو لقب أفريقيا".

وأكمل حديثه قائلا :"لم نحسم لقب الدوري حتى الآن والدوري مازال في الملعب لأنه مازال متبقي دور كامل وأتمنى تحقيق اللقب".

واختتم سليمان تصريحاته قائلاً :"ليس لدي مشكلة في المشاركة كبديل أو أساسي مع الأهلي".
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