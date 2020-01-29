في عيدها.. فنان يسجل تاريخ الشرطة المصرية عبر العصور (صور)



وتابع الفنان: "لهن منا كل التحية والتقدير وبخلاف روح الفداء الوطنية والشهادة فى سبيل الوطن، نجدها لا تقصر في الجانب الحياتي الإنسانى من مهام الأمومة والتربية المجتمعية، وهذا ما أحببت أن أظهره فى العمل كي أضع بين عيون ووجدان المتلقي هذه التركيبة الفريدة، في لوحة لسيدة شرطية وطفلة ترسم علم مصر فى مداعبة وتهنئة باحتفالية وطنية بعيدها عيد الشرطة المصرية".



أما العمل الثانى وهو المباشر والقريب لعيون رجل الشارع، والذي نراه يوميًا بربوع مصر رمز آخر لخير أجناد الارض حارس على أمن وأمان مصر والمواطن المصرى حفظهم الله وحفظ شعب مصر ورحم الله شهدائنا من الشرطة والجيش".



وتابع: شاركت بلوحتين لعصور تاريخية مختلفة للجيش والشرطة المصرية، لإظهار الأزياء الخاصة بتلك العصور، كما شاركت بلوحة "العبور" فرجال الشرطة والجيش هم خير أجناد الأرض، لا فرق بينهما فهما حصن أمان للوطن داخليًا وخارجيًا أرواحهم فداء للأرض والمواطن، لم ينفصلان قديمًا أو حديثًا.



والفنان أحمد بيومي من مواليد محافظة الجيزة عام 1966، تخرج من كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان 88 - 89 قسم ديكور فنون تعبيبرية "سينما ومسرح وتلفزيون" وتخصص في ديكور السينما.



شارك الفنان أحمد بيومي في احتفالات عيد الشرطة، بمتحف الفن الإسلامي، بعدد من الأعمال الفنية المتميزة عبارة عن معرض مؤقت للصور الفنية الحديثة.وقال بيومي في تصريحات خاصة إلى "الفجر" إن عمله الفني المشارك في المعرض، عبارة عن لوحة زيتية لسيدة ضابط شرطة، موضحًا: "أحببت ان أسلط الضوء على معدن سيدة الشرطة المصرية، وهو حقها، حيث تمارس دور هام وبارز بين المهام المتنوعة للشرطة والجيش وقوات حفظ السلام الدولية وغيرها، وأثبتت كفاءة سيدات مصر، اللاتي هن رمزًا للسيدة العربية المتمكنة من مهامها وأدواتها بكل المحافل المحلية والدولية أيًا كانت طبيعة الوظيفة حيث أثبتن جدارتهن".