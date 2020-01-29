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محامي "زينة" يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن أحمد عز

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:32 ص
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أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة
كساب أحمد
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قال معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، إن جزءًا من التحريات أثبت أن الفنان أحمد عز، تقاضى 22 مليون جنيهًا، أجرًا على المشاركة في إعلان واحد، ورغم ذلك يرفض دفع مصاريف ابنيه، التي تقدر بـ30 ألف جنيه استرليني.

وتابع "الدكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك بعض الشركات سوف تسلم كشفًا بأجر الفنان أحمد عز خلال الجلسات المقبلة للمحكمة.

ووجه رسالة للفنان قائلًا: "قرب من أولادك، دفعت مليون أو 2 مليون جنيه مصاريف مدرسية، أنت في النهاية بتستثمر في أولادك، مفيش حد بيحب حاجة في الدنيا أكتر من أولاده".
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زينة أخبار أجر أحمد عز

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