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كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة أول أغسطس في أنجولا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:45 ص
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كارتيرون
كارتيرون
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن قائمة الفريق المسافرة إلى أنجولا فجر الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها يوم السبت المقبل.

وضمت القائمة:

محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد -  محمد صبحى في حراسة المرمى

محمود الونش - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد عيد في خط الدفاع

 محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - كريم  بامبو - محمد  عنتر - اسلام جابر - مصطفي فتحى - يوسف اوباما في خط الوسط

 مصطفي محمد - كاسونجو- عمر السعيد  في خط الهجوم .

كان الزمالك قد ضمن تأهله في الجولة الماضية لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الأولى.
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