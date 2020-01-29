Advertisements
Advertisements
Advertisements

راغب علامة لـ النواب اللبنانيين: اسكتوا بقى!

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:41 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

علق الفنان اللبناني راغب علامة، على انعقاد جلسة إقرار الموازنة اللبنانية في المجلس النيابي، واصفا النواب بـ"أبطال الفساد".

وكتب علامة في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "مش فاهم شو لهم لزوم خطابات وبطولات النواب في المجلس النيابي! اسكتوا بقى".

وأكد أن هذا المجلس هو نفسه الذي أفلس البلد وأوقعها تحت ديون طائلة.

وأضاف علامة أنه لم تتم محاسبة لا وزير ولا حكومة ولا موظف فيما يتعلق بالفساد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات فن راغب علامة الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 7 ساعات

بوابة نتائج التعليم الاساسى 2019 | ننشر كشف نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي 2020 التيرم 1 برقم الجلوس (جميع المحافظات) عبر cairogovresults

منذ أقل من ساعتين

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ أقل من ساعتين

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ أقل من ساعتين

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بوابه التعليم الاساسي | معرفة كشف نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2020 برقم الجلوس "كل المحافظات".. استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة في ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

منذ حوالي 6 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

راغب علامة في عشاء الوداع مع سفير إنجلترا بلبنان (صورة)

راغب علامة ينجح في لم شمل نقابة الفنانين اللبنانيين (صور)

تعليق ناري لـ راغب علامة على الوضع اللبناني

راغب علامة يقضي إجازته في اليونان (صورة)

من جديد.. راغب علامة يفتح النار على مجلس النواب اللبناني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

11:14 م

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status