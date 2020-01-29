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راغب علامة لـ النواب اللبنانيين: اسكتوا بقى!
الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:41 ص
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علق الفنان اللبناني راغب علامة، على انعقاد جلسة إقرار الموازنة اللبنانية في المجلس النيابي، واصفا النواب بـ"أبطال الفساد".
وكتب علامة في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "مش فاهم شو لهم لزوم خطابات وبطولات النواب في المجلس النيابي! اسكتوا بقى".
وأكد أن هذا المجلس هو نفسه الذي أفلس البلد وأوقعها تحت ديون طائلة.
وأضاف علامة أنه لم تتم محاسبة لا وزير ولا حكومة ولا موظف فيما يتعلق بالفساد.
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