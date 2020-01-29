راغب علامة لـ النواب اللبنانيين: اسكتوا بقى!

علق الفنان اللبناني راغب علامة، على انعقاد جلسة إقرار الموازنة اللبنانية في المجلس النيابي، واصفا النواب بـ"أبطال الفساد".

وكتب علامة في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "مش فاهم شو لهم لزوم خطابات وبطولات النواب في المجلس النيابي! اسكتوا بقى".





وأكد أن هذا المجلس هو نفسه الذي أفلس البلد وأوقعها تحت ديون طائلة.



