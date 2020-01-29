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تعليق أبو تريكة على هدف تريزيجية القاتل و عرضية المحمدي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:40 ص
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ابوتريكه
ابوتريكه
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عبر محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق، عن سعادته بالهدف الذي سجله مواطنه محمود "تريزيجيه" مع فريق أستون فيلا في شباك ليستر سيتي ليقود فريقه إلى نهائي كأس كاراباو.

وقال أبو تريكة أثناء تحليل المباراة على شبكة "بي إن سبورتس" :"دائماً يحتاج اللاعب لمثل هذه اللحظات من أجل أن يرتفع شأنه، وهذه اللحظة فارقة في موسم تريزيجيه وأيضاً المحمدي الذي صنع الهدف".

وواصل أبو تريكة :"تريزيجيه ليس لاعباً أعسر، لكنه تعامل مع عرضية المحمدي على طريقة لاعبي التنس عندما يوجهون المضرب في طريق الكرة لترتد بقوتها، لقد قام بوضع قدمه في اتجاه الكرة لتذهب للزاوية اليسرى".

وأتم محمد أبو تريكة :"الهدف بمثابة دفعة معنوية كبيرة للثنائي المصري، يبدو أنهما تدربا على هذه الكُرة، لأن تريزيجيه أشار للمحمدي لإرسال الكرة باتجاهه من مسافة بعيدة".

يذكر أن تريزيجيه سجل هدف في الدقيقة 90+3 من صناعة أحمد المحمدي ليفوز فريقه (2-1) ويبلغ المباراة النهائية لكأس كاراباو لينتظر مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد في ويمبلي.

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