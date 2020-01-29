Advertisements
تفاصيل تعرض الإعلامية بسمة وهبة لأزمة صحية (فيديو)
الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:49 ص
Advertisements
كساب أحمد
Advertisements
كشف الإعلامي خالد أبوبكر، سبب عدم تقديم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "كل يوم"، على فضائية "on e"، معه كما هو معتا.
وقال "أبو بكر"، إن "وهبة" عندما جاءت إلى الأستوديو شعرت بضيق في التنفس، وذهبت إلى إحدى المستشفيات بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، للإطمئنان على حالتها الصحية.
وتابع: "إن شاء الله يكون الموضوع بسيط وترجع بألف سلامة، وتمارس عملها في الأيام الجاية بشكل جيد... ألف سلامة يا بسمة".
وتابع: "إن شاء الله يكون الموضوع بسيط وترجع بألف سلامة، وتمارس عملها في الأيام الجاية بشكل جيد... ألف سلامة يا بسمة".
Advertisements