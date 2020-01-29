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نجم الأهلي الشاب: اللاعبون الكبار سبب رحيلي عن الفريق

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:31 ص
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الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
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صرح عمار حمدي نجم الأهلي والمعار إلى طلائع الجيش أنه انتقل إلى طلائع الجيش من أجل المحافظة على فرصته مع المنتخب الأوليمبي المشارك في أولمبياد طوكيو هذا العام.

وقال حمدي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"انتقلت إلى طلائع الجيش من أجل الحفاظ على فرصتي في المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو هذا العام".

وأضاف :"اللاعبون الكبار في الأهلي نصحوني بالانتقال إلى نادي آخر حتى احصل على فرصتي في المشاركة".

واختتم عمار تصريحاته قائلاً :"احلم بالعودة إلى الأهلي وفايلر أكد لي أنه من الصعب أن أشارك مع الفريق في الوقت الحالي".
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