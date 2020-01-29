"الأوسكار" توطد صداقتها بالبيئة.. تعرف على التفاصيل





قالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة إ ن قوائم الغداء الرسمي السنوي للمرشحين لجوائز الأوسكار لنيل الجوائز إضافة للوجبات الخفيفة التي تقدم قبل مراسم الحفل في هوليوود في التاسع من فبراير شباط ستكون معتمدة على مصادر نباتية مئة في المئة.





أما قائمة الطعام في حفل الحكام، الذي يقام مباشرة بعد مراسم توزيع الجوائز، فسيعتمد بنسبة 70 بالمئة على مصادر نباتية بينما ستتضمن النسبة الباقية أسماكا ولحوما إضافة للأطعمة النباتية.





وقالت الأكاديمية في بيان إن كل الأحداث والفعاليات ستخلو من عبوات المياه أو الأكواب البلاستيكية.





وقالت الأكاديمية، التي يختار أعضاؤها البالغ عددهم ثمانية آلاف عضو المرشحين والفائزين بجوائز الأوسكار، إنها ”مؤسسة لكل الحكائين من شتى بقاع العالم، ودورنا العالمي يُلزمنا بدعم الكوكب“.





وجاء بيان الأكاديمية بعد تقديم قوائم طعام نباتية بالكامل خلال مآدب عشاء أقيمت للمرشحين والمنتجين والضيوف لجوائز جولدن جلوب وجوائز نقابة ممثلي الشاشة (جيلد) هذا الشهر.



