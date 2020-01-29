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البنك المركزي: تعويم الجنيه خفض الاستيراد بـ 19 مليار دولارًا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:55 ص
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طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي
كساب أحمد
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قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن برنامج تحرير سعر الصرف، حدث بالتعاون مع خبراء من العديد من دول العالم، وكان هناك نموذجًا معد للاقتصاد المصري على مدى 5 سنوات، بعد تحرير سعر صف الجنيه.

وتابع "عامر"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن ارتفاع سعر صرف الدولار، بعد التعويم أمر كان متوقعًا لدى خبراء البنك المركزي والدولي، ولكنه كان في حاجة لبعض الوقت، معقبًا: "القرار كان محتاج شوية أعصاب".

ولفت إلى أن سعر الدولار وصل لـ19.75 جنيهًا، والآن انخفض بقيمة 4 جنيهات، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار، بعد التعويم أدى لبعض الإيجابيات منها تقليل ورادت من 76 م لـ59 مليار دولارًا أي بقيمة 19 مليار دولار، وهذا النسبة كانت تمثل فجوة الدولار في السوق المصري.
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