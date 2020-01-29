المدرب التاريخي لمنتخب إسبانيا يتعجب من رحيل فالفيردي

تعجب المدير الفني التاريخي لمنتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد الإسباني "فيسنتي ديل بوسكي" من رحيل مدرب فريق برشلونة السابق إرنستو فالفيردي.





وصرح ديل بوسكي في مقابلة صحفية على هامش إفتتاح أحد المشروعات الرياضية في إسبانيا، أوردتها صحيفة ماركا الإسبانية قائلاً: "أنا مندهش من القرار، لست في موقع المسئولية في برشلونة، لكنني متعجب من القرار".





وأضاف: "كان شيئاً سيئاً، أشعر بالأسف لحدوث هذا لشخص مثل فالفيردي، لم يقدره مسئولي برشلونة بالشكل المناسب".





وواصل: "ظاهرة إقالات المدربين في منتصف الموسم بدأت تنتشر بشكل كبير، وفي أندية غير متوقع حدوث ذلك بها، رأينا ذلك مع أوناي إيمري مدرب أرسنال، وإرنستو فالفيردي".





وأتم: "رأينا ذلك في الدوري الإنجليزي، والأندية الإنجليزية معروفة دائماً بدعمها للمدربين أكثر من أندية الدوري الإسباني، هذا شئ مؤسف".





ويعد ديل بوسكي أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث حصد كبرى الألقاب في تاريخ اللعبة، بداية ببطولة دوري أبطال أوروبا، مروراً بكأس العالم وكأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الإسباني.





وخسر فالفيردي موقعه في قيادة برشلونة بعد خسرة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتليتيكو مدريد مطلع العام الحالي، ليخلفه مواطنه كيكي ستين.