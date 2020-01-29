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محافظ كفر الشيخ عن "المستشفي الجامعي": صرحًا عظيمًا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:15 ص
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المحافظ أثناء الجولة
المحافظ أثناء الجولة
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مستشفي الجامعة صرحًا عظيمًا وإنجازًا عبقريًا، يفخر به أهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للمستشفى، حيث أكد على أن المستشفى بها 13 غرفة عمليات، وتضم 4 غرف عمليات بالدور الأول، و4 غرف عمليات بالدور الثاني، و3 غرف عمليات نساء، وغرفة عمليات للطوارئ، وغرفة عمليات (جراحة القلب وتركيب القسطرة)، فضلًا عن تفقد غرفة الغسيل الكلوي، وتضم 13 ماكينة غسيل كلوي، ومحطة الفلترة "وحدة المعالجة".

وتفقد المحافظ، حضانات الأطفال بالمستشفى وتضم 14 حضّانة، وكذلك عناية الأطفال وتضّم 8 أسرّة، بالإضافة إلي قسم عناية الجراحة، لافتًا إلى أنه يتم تجهيز عناية للصدر.
محافظ كفر الشيخ عن "المستشفي الجامعي": صرحًا عظيمًا
محافظ كفر الشيخ عن "المستشفي الجامعي": صرحًا عظيمًا
محافظ كفر الشيخ عن "المستشفي الجامعي": صرحًا عظيمًا
محافظ كفر الشيخ عن "المستشفي الجامعي": صرحًا عظيمًا
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