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نجم وادي دجلة يعلق على هدفه في الزمالك

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:18 ص
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وادي دجلة والزمالك
وادي دجلة والزمالك
ريهام عبد المحسن
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أكد أحمد سعيد نجم وادي دجلة عقب التعادل الإيجابي مع الزمالك بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري بأن هدفه كان يتدرب عليه في تدريبات الفريق.

وقال سعيد في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : "الهدف الذي احرزته متعودين عليه في التمرين واحترمنا الزمالك وبذلنا كل ما في وسعنا".

وأضاف :"لو كنا نلعب بنفس المستوى منذ بداية الموسم كنا سنكون في مكان آخر".

واختتم سعيد تصريحاته قائلاً :"إدارة النادي محترمة ولديها ثقة في المدرب الذي يعلمنا الصبر أثناء اللعب والاستحواذ والحفاظ على الكرة أثناء المباريات ومتوسط أعمارنا من 20 عامًا إلى 22 عامًا".
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