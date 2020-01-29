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"التضامن" تكشف تفاصيل جديدة حول ضرب فتاة في دار أيتام

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:18 ص
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ضرب فتاة في دار أيتام
ضرب فتاة في دار أيتام
داليا الحسين
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استنكر محمد العقبي مستشار وزير التضامن الاجتماعي، واقعة قيام مشرفة داخل دار أيتام بالعاشر من رمضان، بضرب فتاة بقسوة ووحشية، مشيًرا إلى أن مقطع الفيديو المسجل للواقعة كان منذ شهر ديسمبر الماضي ووصل إلى الوزارة منذ عدة أيام.

وقال "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc": مساء الثلاثاء، إنه يعمل على هذا الملف منذ عدة أيام، وتحركوا لدار الأيتام، وتم التحقيق مع الطاقم الإداري ومجلس الإدارة للوقوف على ملابسات الواقعة"، موضحًا: "التقينا بالفتيات داخل الدار وتم تقديم العلاج النفسي للفتاة التي تعرضت للضرب، والتأكد من أنها لا تعاني من أي إصابات وإزالة الأثر النفسي من عليها".

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات أخرى مثل التفتيش المالي والإداري على الدار، متابعًا: "رفعنا مذكرة إلى وزير التضامن الاجتماعي، وجار اتخاذ إجراءات ضد مجلس الإدارة لدار الأيتام وبمجرد الانتهاء من مذكرة التقييم والتحقيق، توجهنا بها للنائب العام وتم تحرير محضر بالواقعة".

وكشف مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أن السيدة التي تعدت على الفتاة بالضرب لا تعمل في الدار، ولكنها رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة التي تملك الدار، وصدر قرار ضدها بالضبط والإحضار بالنيابة العامة والأمر قيد النيابة ورهن التحقيق".
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