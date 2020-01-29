"المركزي" يكشف حقيقة الحصول على قرض جديد من النقد الدولي

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مصر حاليًا ليست في حاجة لتمويل جديد من صندوق النقد الدولي، والمناقشات الحالية مع النقد، تشمل أمور أخرى غير التمويل.



وتابع "عامر"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن مصر إذا كانت في حاجة لتمويل لن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، لأن هذا الأمر سيأخذ اجراءات طويلة، معقبًا: "وإحنا قاعدين هنا بالتليفون، ممكن نحصل على قرض من السوق الدولية، بسبب تحسن الوقع الاقتصادي".



ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أن مصر سوف تستعين بالنقد الدولي الفترة المقبلة، للاستفادة من خبرته في برنامج الإصلاحات الهيكلية لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة، وتحسين السيادة الحكومة في الاداء، من أجل القطاع الخاص والتنمية.

