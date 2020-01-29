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"فهرسة المخطوطات".. تدريب جديد للمنافذ الأثرية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:09 ص
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جانب من الورشة
جانب من الورشة
حسام زيدان
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ألقى الدكتور شريف الأنصاري، كبير باحثين بمركز المخطوطات، محاضرة بعنوان: "فهرسة المخطوطات وعناصرها الأساسية"، خلال فاعليات دورة المخطوطات والخطوط العربية، التى تنظمها، إدارة التدريب والنشر العلمي بالمنافذ الأثرية، بالتعاون مع مركز المخطوطات بمكتبه الاسكندرية.

وتناولت المحاضرة تعريف المخطوط، ومعناه، والشروط التى يجب أن تتوفر به، وأنواع الفهرسة؛ ومنها الفهرسة المختصرة، والفهرسة التحليلية، والتي تتميز بذكر الأبواب والفصول، وتناول أيضا كيفية عمل استمارة الفهرسة وإلقاء الضوء على مراجع التوثيق، وتناول أيضًا الحالات المختلفة للمخطوط، وشرح لمقدمة المخطوط والغرض منها، ونهايات المخطوط.

كما قام الدكتور جمال الخولي، الأستاذ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، بإلقاء نحاضرة بعنوان: "الوثائق المفهوم والبنية والعناصر"، وتناولت المحاضرة بالشرح معنى الوثيقة، ونشأتها، وأهميتها، وأشكالها، وأنواعها، وكذلك الوثائق والآثار والصلة بينهما وعرض لبعض نماذج من الأنواع المختلفة من الوثائق.

وفي ختام اليوم، عقد "الأنصاري"، ورشة عمل تناول خلالها بالتدريب العملي لصنع استمارة فهرسة وصفية، وكذلك عمل محضر الضبط، في إطار رفع الوعي لدى المفتشين المسؤولين عن المنافذ الأثرية.
"فهرسة المخطوطات".. تدريب جديد للمنافذ الأثرية
"فهرسة المخطوطات".. تدريب جديد للمنافذ الأثرية
"فهرسة المخطوطات".. تدريب جديد للمنافذ الأثرية
"فهرسة المخطوطات".. تدريب جديد للمنافذ الأثرية
"فهرسة المخطوطات".. تدريب جديد للمنافذ الأثرية
"فهرسة المخطوطات".. تدريب جديد للمنافذ الأثرية
"فهرسة المخطوطات".. تدريب جديد للمنافذ الأثرية
"فهرسة المخطوطات".. تدريب جديد للمنافذ الأثرية
"فهرسة المخطوطات".. تدريب جديد للمنافذ الأثرية
"فهرسة المخطوطات".. تدريب جديد للمنافذ الأثرية
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