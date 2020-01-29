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في ذكرى ميلاد دولت رياض.. 9 معلومات لا تعرفها عن حياتها

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:09 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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دولت رياض ممثلة مصرية، تم اكتشافها من قبل الفنان عزيز عيد، وتنتمي لأسرة من خارج الوسط الفني فوالدها عمل مترجمًا في وزارة الحربية، ووالدتها روسية الجنسية، وحققت دولت العديد من النجاحات واستطاعت ان تكسب قلوب جمهورها.

وفي ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دولت أبيض، يستعرض  "الفجر الفني" بعض المعلومات لا تعرفها عن حياتها.

1- ولدت في 29 يناير 1896م.

2- نجحت في أول تجربة لها على المسرح، في مسرحية الكونتيسة خللي بالك من إميلي.

3- مثلت في "أوبريت شهرزاد" في عام 1921م.

4- قدمت العديد من الأعمال الفنية منها أولاد الذوات، زينب، الدكتور، قلب المرأة، ابن البلد، مصنع الزوجات، خفايا الدنيا، المنتقم، الريف الحزين، ظلموني الحبايب.

5- انضمت إلى الفرقة القومية المصرية بمرتب 35 جنيه ثم قدمت استقالتها عام 1944م.

6- تزوجت من الممثل اللبناني جورج أبيض.

7- انضمت مع زوجها إلى فرقة يوسف وهبي في عام 1923.

8- فارقت الحياة في عمر الـ 81عاما.

9- توفيت في عام 9 يناير 1978م.


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