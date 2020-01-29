"شعبة الملابس الجاهزة" تكشف سبب بدء الأوكازيون في 27 يناير

قال يحيى زنانيرى، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأوكازيون ظاهرة عالمية الهدف منها بيع بضاعة التاجر، مشيرًا إلى أنه ليس من مصلحة التاجر أن الصانع أن تبقى منتجاته للعام المقبل.



وأضاف "زنانيري" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء"، إنه يمكن أن يحقق التاجر ربح 70% في الموسم، ولا بئس أن يبيع 30% من البضاعة بخسارة أو بسعرها، لافتًا إلى أنه عقب تحرير سعر الصرف حدث كساد في سوق الملابس، لأن البضائع أصبحت مرتفعة الثمن على المواطن، ولا تمثل أولوية له مثل المدارس والعلاج والمأكل والمشرب.



وتابع عضو شعبة الملابس الجاهزة :" المواطن المصري عقب تحرير سعر الصرف القوة الشرائية له انخفضت"، مردفًا: "الأوكازيون كان من المفترض في شهر فبراير من كل عام ولكن بدأناه في 27 يناير لإعطاء المستهلك فرصة للشراء".

