التراخيص في أسرع وقت.. الحكومة تطرح أراضي بالقرب من "العلمين"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مدينة العلمين الجديدة، تعد نموذجًا جيدًا للتنمية الشاملة للساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف إقامة مشروعات فندقية وسياحة في غرب المدينة، خاصة أن هذه المنطقة لم تستغل بالشكل المطلوب حتى الآن.



وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الحكومة ستطرح أراضي للاستثمار بالقرب من مدينة العلمين، قريبًا، لإقامة منشآت فندقية وسياحة، وهذا الأمر سيحدث بعد الاتفاق بين وزارة الآثار والسياحة.



ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة ستمنح التراخيص لأي مستثمر سيحصل على أراضي غرب العلمين، في أسرع وقت ممكن، معقبًا: "عشان ميكنش قدام المستثمر أي حجة، هنديله الترخيص ونقوله ورينا شغلك".

