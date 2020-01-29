اليوم .. مؤتمر لكهنة وخدام إيبارشية نجع حمادي

أعلنت إيبارشية نجع حمادي وتوابعها للأقباط الأرثوذكسية، عقد مؤتمرًا سنويًا لمجمع كهنة الإيبارشية، اليوم الاربعاء، بمشاركة القس داود لمعي، راعي كنيسة القديس مار مرقس بمصر الجديدة، بدير القديس الأنبا بضابا غرب مدينة نجع حمادي.



وتدور موضوعات المؤتمر حول الضربات التي تصيب الكاهن في حياته الشخصية أو في خدمته، ومن المقرر أن يلتقي القس داود لمعي، مع خدام وخدمة أسرة الأنبا إبرأم في الايبارشية، من الساعة الواحدة والنصف حتي الثالثة مساءً، ويليها لقاءً مع بعض الأطباء من الساعة والرابعة والنصف حتي الخامسة مساءً، بدير القديس الأنبا بضابا.



ويلتقي "لمعي" مع شمامسة وخدام إيبارشية نجع حمادي، من الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً، ثم لقاءً مع جميع أفراد أقباط نجع حمادي وتوابعها، بكاتدرائية مار يوحنا وسط مدينة نجع حمادي.

