Advertisements
طالب بإحدى جامعات ووهان: "الأسعار غليت ومستنيين الفرج"
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:54 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال علي عطية، طالب بإحدى الجامعات في ووهان الصينية، إنه يتواجد في السكن الجامعي للكلية، ومعه 10 مصريين أخرين، موضحا أنهم لم يغادروا سكن الجامعة منذ يوم 22 من الشهر الجاري.
وأشار "عطية"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن عند ذهابهم إلى "السوبر ماركت" يتم تسجيل أسمائهم، وقياس درجة حرارتهم، مع التشديد على ارتداء كمامات.
وأضاف، "إحنا بنشتري الأكل وبنطبخ بنفسنا.. مستنيين الفرج"، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، وهناك نقص في الخضروات والفواكه الطازجة.
وأشار "عطية"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن عند ذهابهم إلى "السوبر ماركت" يتم تسجيل أسمائهم، وقياس درجة حرارتهم، مع التشديد على ارتداء كمامات.
وأضاف، "إحنا بنشتري الأكل وبنطبخ بنفسنا.. مستنيين الفرج"، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، وهناك نقص في الخضروات والفواكه الطازجة.
Advertisements