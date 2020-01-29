"نشرة حوادث الفجر".. وزير الداخلية يستقبل رئيس نادي القضاة.. والتحقيق في تعذيب فتاة



تأجيل محاكمة المتهمين بتقديم رشوة للاستيلاء على أرض بالعاصمة الإدارية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة 4 متهمين بتقديم رشوة للاستيلاء على أرض بالعاصمة الإدارية، إلى جلسة 15 مارس المقبل؛ لمناقشة شهود الإثبات.

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، التي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار.