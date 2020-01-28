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الهلال السعودي يتعاقد مع عبدالله الجدعاني

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:45 م
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف نادي الهلال السعودي عن ضم حارس المرمى عبدالله الجدعاني، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء.


ووقع حارس المرمى على عقود انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الموسم المقبل.


ويتواجد الهلال المركز الثاني برصيد 32 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن خاض 15 لقاء، وحقق الفوز في 9 مباريات في الدور الأول وخسر مباراة واحدة وتعادل في 5 مباريات، وسجل 42 هدف، ودخل مرماه 16 هدف.


جدير بالذكر أن الهلال يستعد لمواجهة أبها، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

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