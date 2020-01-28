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نجم تشيلسي على أعتاب الرحيل إلى روما

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:44 م
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تشيلسي
تشيلسي
عبدالقادر عرابي
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أصبح جناح فريق تشيلسي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا السابق "بيدرو رودريجيز" على وشك مغادرة قلعة البلوز خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وبرز إسم نادي روما الإيطالي، كأبرز المهتمين بخدمات بيدرو، في الميركاتو الشتوي الحالي، قبل نحو ثلاثة أيام من غلق سوق الإنتقالات رسمياً.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة روما قامت رسمياً، بطلب ضم رودريجيز في الوقت الحالي، في ظل خروجه من حسابات مديره الفني الإنجليزي فرانك لامبارد.

وينتهي عقد ررودريجيز مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري 2019/2020، ولم تقدم له إدارة البلوز عقداً جديداً، ليصبح مسألة رحيله عن الفريق مسألة وقت فقط.

وإرتبط رودريجيز بالإنتقال لفريق أستون فيلا الإنجليزي، بالإضافة لبعض العروض الصينية واليابانية التي قدمت له مؤخراً.

وأصبح نجم برشلونة السابق خياراً خامساً في الخط الأمامي للفريق، بعد الأمريكي كريستيان بوليسيتش والإنجليزيين كالوم هودسون أودوي وماسون مونت، بالإضافة للبرازيلي ويليان.

ويسعى روما لتقوية خطه الأمامي في الميركاتو الجاري، بعد أن توصل لإتفاق على ضم نجم برشلونة الشاب كارليس بيريز، مقابل مبلغ 13.5 مليون يورو.

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