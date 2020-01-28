تقرير إنجليزي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل مبابي

فجرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية واسعة الإنتشار، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الديوك كيليان مبابي في الفترة المقبلة.

فجرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية واسعة الإنتشار، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الديوك كيليان مبابي في الفترة المقبلة.





وزعمت الصحيفة، أن مبابي قد يعيد تغيير حساباته بشأن الإنتقال لفريق ريال مدريد، والذي إرتبط به منذ عامين، بعد تصريحة برغبته في العمل تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.





وأضافت الصحيفة، أن مبابي بات "منفتحا" الآن بشكل كبير على الإنضمام لفريق ليفربول الإنجليزي، أبرز المهتمين بخدمات مبابي مع العملاق الإسباني.





وذكر الصحفي "جوليان لورانس" أن النجم الشاب يفضل ليفربول في حال غلقه لملف الإلتحاق بالنادي الملكي، في ظل إعجابه بمستوى الفريق في الوقت الحالي وإنجذابه نحو اللعب فيأجواء ملعب "أنفيلد".





وكان المدير الفني الألماني للريدز يورجن كلوب، قد غازل مبابي في أكثر من حديث صحفي، مبدياً إعجابه الشديد بقدرات اللاعب.





وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى أن مبابي سيكون صفقة الفريق القوية في الصيف المقبل، بعد توقيع عقد تاريخي للفريق مع شركة "نايك" الخاصة بملابس الفريق.





وسيعني إنضمام مبابي للريدز، رحيل أحد النجمين، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، لا سيما الأخير الذي دخل دائرة إهتمامات ريال مدريد بقوة.



