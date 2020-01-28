رانيا يوسف لـ"الفجر الفني": "الآنسة فرح" لا يناسب المجتمعات الشرقية ولا العربية

أوضحت الفنانة رانيا يوسف، أن مسلسل "الآنسة فرح" لا يناسب المجتمعات الشرقية ولا العربية.



وكشفت رانيا يوسف لـ" الفجر الفني " سبب عدم تناسب مسلسل الآنسة فرح مع المجتمعات الشرقية قائلة" المسلسل لا يناسب المجتمعات الشرقية لأنه فكرة مجنونة وإحنا بنقول إننا بنهزر وأخدنا الفكرة المجنونة وقولنا نهزر بيها بالطريقة المصري".



يشار إلى أن مسلسل "الآنسة فرح" بطولة النجوم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.



جدير بالذكر رانيا يوسف تنتظر فى شهر فبراير المقبل عرض مسلسلها "مملكة ابليس" الذى صورته العام الماضى وتأجل عرضه طوال الأشهر الماضية، إلى أن تم تحديد موعد انطلاق عرضه فى فبراير، و المسلسل من بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، وإيمان العاصي، وأحمد داود، وسلوى خطاب، وخالد أنور، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ومحمود الليثي، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.