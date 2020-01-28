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جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:39 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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وضعت جامعة الفيوم الرتوش الأخيرة لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية الذي يوليه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اهتمامًا كبيرًا، والذي سيقام خلال الفترة من ٣١ يناير الجاري حتى ٦ فبراير المقبل.


وشهد صباح اليوم الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد البروڤه التحضيرية لحفل إطلاق إسبوع الفتاة الجامعية بصحبة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ونواب رئيس الجامعة، ومديري الأنشطة الرياضية بالجامعة.

 

وكشف الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم عن تفاصيل أسبوع الفتاة الجامعية الذي سيبدأ بحفل الافتتاح في حضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات، وذلك بمشاركة ثلاثة آلاف طالبه يمثلون ٢٥ جامعة حكومية  مصرية، يتنافسون في مختلف المسابقات الرياضية والثقافية.

جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
جامعة الفيوم تستعد لاستضافة أسبوع الفتاة الجامعية
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