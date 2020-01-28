المملكة العربية السعودية تحظر الفصل بين الجنسين

تم تعيين المقاهي والمطاعم في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع قانون جديد يحظر الفصل العام الإلزامي السابق للرجال والنساء، وفقًا لموقع "ميديل إيست مونيتور" البريطاني.



وكجزء من الإصلاحات التي فرضها الملك سلمان وابنه، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لن يُطلب من النساء بعد الآن الدخول إلى أماكن تناول الطعام العامة من خلال أبواب منفصلة.



وبدلًا من ذلك، أصبح الفصل بين الجنسين الآن مسألة اختيار قام بها العملاء والمالكون أنفسهم.



ونقلت وكالة أراب نيوز السعودية للأنباء عن المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية نايف العتيبي قوله، إنه اختياري، لم نحدد عدد نقاط الدخول، وبالتالي فإن المستثمر حر في الحصول على نقاط دخول متعددة وفصل (ذكور من إناث) في مطعمهم.



كما رحبت إحدى المنظمات بالإصلاح هي مجموعة الشايع التي تدير سلاسل مثل ستاربكس ومصنع تشيزكيك داخل المملكة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى إنهاء التمييز بين الجنسين في المتاجر التي تعمل فيها، بما في ذلك تلك التي فتحت قبل تم تأسيس القاعدة.



وكما أخبرت المنظمة وكالة الأنباء، نحن في الشايع نخطط لتحويل تصاميم المتاجر القديمة وفقًا لقانون إلغاء التمييز الجديد، لكن ذلك سيحدث على مدار العامين المقبلين.



ووفقًا لموظف في أحد فروع ستاربكس ذي البنية التحتية للفصل، يقوم المقاولون بزيارات للتخطيط لإعادة البناء وإعادة الإعمار داخل السلاسل، بهدف إزالة الجدار الذي يفصل قسم الذكور عن قسم العائلات وكذلك إزالة العلامات ذات الصلة.



وفي حين أن هناك الكثير ممن سعدوا بالقانون الجديد والإصلاح، إلا أن هناك الكثير ممن لا يشعرون بالارتياح تجاهه.



وعلى سبيل المثال، تذكر والد يبلغ من العمر 35 عامًا وأربعة أطفال ويدعى الأمين محمود، تجربته عندما لم يتمكن من نقل أسرته إلى بعض المطاعم بسبب افتقارهم إلى قسم عائلي منفصل، وقال، أنا أحترم هذا القرار، لكنني لم أشعر بالراحة، وكنت أعرف أن القرار قد تم تنفيذه، ومع ذلك، بالنسبة لي، بعد أن ترعرعت في أسرة محافظة ومجتمع، فإن ذلك لا يناسبني.



كما جاء هذا القانون الجديد بعد أكثر من شهر من حظر علامات التمييز بين الجنسين عند مداخل المطاعم، وهو جزء من الإصلاحات الاجتماعية الأخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي قام بتنفيذها كجزء من "تحديث" المملكة وفتح أبواب البلاد للاستثمار الأجنبي والسياح الذين يزورون لأغراض أخرى غير الحج وأسباب دينية.



ومن بين القوانين التي تم إنفاذها تلك القوانين مثل الأزواج الأجانب غير المتزوجين القادرين على الإقامة في غرف الفنادق معًا، والخلط المجاني في الأماكن العامة المسموح به الآن، ولم يعد من الضروري ارتداء العباءة، والزيادة في الحفلات الموسيقية والفعاليات الترفيهية في جميع أنحاء المملكة، لقد أزعجت هذه الخطوة الكثيرين بين مجتمعها المحافظ والطبقة العلمية، حيث قامت السلطات بتوقيف النقاد.

