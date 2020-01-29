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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 29-1-2020.. العملة الأمريكية ترتفع بالمستهل

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم:

ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع حفاظ العملة الأمريكية عن مستوي أقل من 16 جنيه بكل البنوك المصرية، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.



أسعار الدولار في البنوك المصرية:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.7402

15.8642

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك مصر

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.73

15.83

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك بلوم

15.74

15.84

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.76

15.85

سعر الدولار في بنك SAIB

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك HSBC

15.75

15.85

سعر الدولار في المصرف العربي

15.75

15.85

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك عودة

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.73

15.83

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.75

15.85

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.75

15.85

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.73

15.83

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.75

15.85


سعر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية:

استقر سعر الدولار أمام اليورو عند 1.1013 دولار.

وصعد سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 109.11 ين.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 1.3001 دولار.

وزاد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 0.9732 فرنك.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو0.1 بالمائة ليسجل مستوى 98.041.
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