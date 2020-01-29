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تامر أمين عن صاحبة واقعة دار أيتام الشرقية: "لازم تتعالج"

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:39 ص
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تامر أمين
تامر أمين
الفجر
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علق الإعلامى تامر أمين، على ضبط مديرة دار أيتام بالشرقية تعتدي على طفلة بالضرب، مؤكدا أنه لا مبرر للاعتداء بهذا الشكل القاسي، حتى وإن كانت البنت اخطأت أو خالفت القوانين، أو حتى تجاوزت فى حق مشرفتها.

وقال الإعلامي خلال تقديمه لبرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء، إن الدين أمر بالرفق حتى بالحيوان، مشيدًا بقرار النائب العام بفتح تحقيقًا عاجلًا فى الواقعة، مشيرًا إلى أن السوشيال ميديا في الحالات الشبيهة لهذه الواقعة، كانت عين على المخالف، ورقابة شعبية ممتازة.

وعلق الإعلامى تامر أمين، "هى لو بنتك غلطت بتضربيها بالعصاية دي؟!، ولو بنتك بتضربيها بالعصاية دي، أنتي لا مؤهلة تكونى مشرفة ولا أم، ولازم تتعالجي".
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دار أيتام توك شو تامر أمين أخبار

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