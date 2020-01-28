Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصرية بـ"ووهان": "صاحيين ليل ونهار.. والوضع غير مستقر"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت سوزان عطية، عضو بعثة دكتوراه بإحدى الجامعات في ووهان الصينية، إن الوضع غير مستقر، والمصريين "صاحيين ليل ونهار" ينتظرون قرار من السفارة المصرية بشأن ترحيل الجالية المصرية من ووهان.

وأشارت "عطية"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا يوجد أحد يسير في شوارع مدينة ووهان، والمواصلات العامة متوقفة، ولا توجد أي إمكانية لمغادرة المدينة.

وأضافت أنه لا توجد أي إصابة بين أفراد الجالية المصرية بالفيروس، منوهة بأن السفارة المصرية تتواصل معهم على مدار الساعة، لافتة إلى أن هناك مباحثات بين الجالية المصرية والصينية لترحيل المصريين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ووهان الصينية ووهان الصيني مدينة ووهان فيروس

أخبار تهمك

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

منذ 39 دقيقة

احصل على نتيجتك الآن.. بوابة التعليم الأساسي رابط نتائج الابتدائية والشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الترم الأول لجميع الصفوف now

منذ 18 دقيقة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

منذ حوالي 5 ساعات

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يوقف المفاوضات مع مورينو ويتجه لصفقة مدوية

منذ ساعة و 22 دقيقة

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ 40 دقيقة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول "اعرف موعد ظهروها"

منذ 42 دقيقة

بوابه التعليم الاساسي | معرفة كشف نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2020 برقم الجلوس "كل المحافظات".. استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية

منذ ثلث ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

منذ ساعة و 9 دقيقة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

منذ 42 دقيقة

وكيل نجم أياكس في برشلونة لإنهاء الصفقة

منذ أقل من ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك ووادي دجلة مباشرة| نتيجة ماتش الزمالك اليوم| يلا شوت رابط الزمالك elzamalek

منذ حوالي 4 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ 41 دقيقة

بوابه التعليم الاساسي تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020 التيرم الأول.. اختر محافظتك وسجل رقم جلوسك

منذ ثلث ساعة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

سفارة تونس بالصين تحذّر الجالية التونسية من ''كورونا''

عاجل.. بيان من السفارة المصرية في بكين عن إصابات فيروس كورونا

"الخارجية" توجه رسالة إلى المصريين في الصين

مصرية بـ الصين: "ووهان أصبحت مدينة أشباح بسبب كورونا"

الخارجية: لا توجد إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية بالصين (فيديو)

الوزراء: إجلاء المصريين من ووهان أمر مرتبط بالسيادة الصينية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:10 م

"النتيجة الآن" نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2020 الترم الأول برقم الجلوس لينك مباشر now

بوابة التعليم الأساسي.. رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول

11:15 م

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

11:12 م

عاجل - الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة ضد صالح جمعة

10:45 م

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019/2020.. أنقر هنا للاستعلام عنها من بوابه التعليم الاساسي

11:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status