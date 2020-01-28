مصرية بـ"ووهان": "صاحيين ليل ونهار.. والوضع غير مستقر"

قالت سوزان عطية، عضو بعثة دكتوراه بإحدى الجامعات في ووهان الصينية، إن الوضع غير مستقر، والمصريين "صاحيين ليل ونهار" ينتظرون قرار من السفارة المصرية بشأن ترحيل الجالية المصرية من ووهان.



وأشارت "عطية"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا يوجد أحد يسير في شوارع مدينة ووهان، والمواصلات العامة متوقفة، ولا توجد أي إمكانية لمغادرة المدينة.



وأضافت أنه لا توجد أي إصابة بين أفراد الجالية المصرية بالفيروس، منوهة بأن السفارة المصرية تتواصل معهم على مدار الساعة، لافتة إلى أن هناك مباحثات بين الجالية المصرية والصينية لترحيل المصريين.

