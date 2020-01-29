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فعاليات اليوم الأول من ندوة الشباب الباحث عن الدعوة
الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:37 ص
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حازم رفعت
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أقيمت، الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول من ندوة الشباب الباحث عن الدعوة بحضور عدد من الشباب من مختلف الإيبارشيات، بالكلية الإكليريكية بالمعادي، وبحضور الآباء منشطي الدعوات.
وتضمن اليوم عدة فقرات منها: صلاة القداس الإلهي، وإعداد لقاء للشباب حول "اكتشاف الذات ومعرفتها" مع الأب بيوس فرج، ولقاء حول "ماهية الدعوة وأبعادها: مفهومها ومتطلبتها" مع الأب بيشوي كامل.
وقضى الشباب أيضًا وقتا ترفيهيا مع الآباء وشمامسة الكلية الإكليريكية، وتم الختام بقراءة نص من سفر أشعياء.
وتضمن اليوم عدة فقرات منها: صلاة القداس الإلهي، وإعداد لقاء للشباب حول "اكتشاف الذات ومعرفتها" مع الأب بيوس فرج، ولقاء حول "ماهية الدعوة وأبعادها: مفهومها ومتطلبتها" مع الأب بيشوي كامل.
وقضى الشباب أيضًا وقتا ترفيهيا مع الآباء وشمامسة الكلية الإكليريكية، وتم الختام بقراءة نص من سفر أشعياء.
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