أقيمت، الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول من ندوة الشباب الباحث عن الدعوة بحضور عدد من الشباب من مختلف الإيبارشيات، بالكلية الإكليريكية بالمعادي، وبحضور الآباء منشطي الدعوات.



وتضمن اليوم عدة فقرات منها: صلاة القداس الإلهي، وإعداد لقاء للشباب حول "اكتشاف الذات ومعرفتها" مع الأب بيوس فرج، ولقاء حول "ماهية الدعوة وأبعادها: مفهومها ومتطلبتها" مع الأب بيشوي كامل.



وقضى الشباب أيضًا وقتا ترفيهيا مع الآباء وشمامسة الكلية الإكليريكية، وتم الختام بقراءة نص من سفر أشعياء.