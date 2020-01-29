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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2020.. والمعدن الأصفر يتراجع 4 جنيهات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

تراجع أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، لأول مرة بعد 4 أيام من الارتفاع ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة كما يلي:



أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 788.5 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 690 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 591.5 جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب سجل 5,520 جنيهًا.


أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

خسرت أسعار الذهب نحو 4 جنيهات للجرام ليسجل الذهب عيار 18 سعر591.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 690  جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر788.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,520 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

787 إلى 790

عيار 22 

722 إلى 724

عيار 21

689 إلى 691

عيار 18

591 إلى 592

عيار 14

459 إلى 461

عيار 12

394 إلى 395

الاونصة

24.489 إلى 24.560

الجنيه الذهب

5,512 إلى 5,528

الكيلو

787.429 إلى 789.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 788.5جنيه        

 50.47 $

سعر الذهب عيار 22

 722.75جنيه

 46.27 $

اسعار الذهب عيار 21

690جنيه

44.16 $

اسعار الذهب عيار 18

 591.5جنيه

37.86 $

سعر الذهب عيار 14

460جنيه

29.44 $

سعر الذهب عيار 12

394.25جنيه

25.24 $

سعر الذهب عيار 9

295.75جنيه

18.93 $

اسعار أوقية الذهب

24,558 جنيه

1,570 $

اسعار جنيه الذهب

5,520 جنيه

353.32 $

اسعار كيلو الذهب

789,714 جنيه

50,473 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

28 يناير

788.5

690

591.5

460

394

27 يناير

793.25

794

594.75

462.75

396.5

26 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

25 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

24 يناير

798.80

698.97

599.11

465.97

399.40

23 يناير

792.32

693.30

594.25

462.19

396.16

22 يناير

792.74

693.66

594.56

462.43

396.37

21 يناير

792.07

693.08

594.07

462.05

396.04

20 يناير

791.73

692.78

593.81

461.85

395.87

19 يناير

792.80

693.71

594.61

462.47

396.40

18 يناير

792.80

693.61

594.61

462.47

396.40

17 يناير

792.77

693.69

594.59

462.45

396.39


أسعار الذهب عالميًا:

هبط سعر العقود الأجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.5 بالمائة لتسجل مستوى 1569.80 دولار للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 1570.89 دولار للأوقية.

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