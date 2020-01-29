أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2020.. والمعدن الأصفر يتراجع 4 جنيهات

أسعار الذهب اليوم





تراجع أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، لأول مرة بعد 4 أيام من الارتفاع ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة كما يلي:













أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:





سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 788.5 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 690 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 591.5 جنيهًا .





سعر الجنيه الذهب سجل 5,520 جنيهًا.









أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





خسرت أسعار الذهب نحو 4 جنيهات للجرام ليسجل الذهب عيار 18 سعر 591.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 690 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 788.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,520 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 787 إلى 790 عيار 22 722 إلى 724 عيار 21 689 إلى 691 عيار 18 591 إلى 592 عيار 14 459 إلى 461 عيار 12 394 إلى 395 الاونصة 24.489 إلى 24.560 الجنيه الذهب 5,512 إلى 5,528 الكيلو 787.429 إلى 789.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 788.5جنيه 50.47 $ سعر الذهب عيار 22 722.75جنيه 46.27 $ اسعار الذهب عيار 21 690جنيه 44.16 $ اسعار الذهب عيار 18 591.5جنيه 37.86 $ سعر الذهب عيار 14 460جنيه 29.44 $ سعر الذهب عيار 12 394.25جنيه 25.24 $ سعر الذهب عيار 9 295.75جنيه 18.93 $ اسعار أوقية الذهب 24,558 جنيه 1,570 $ اسعار جنيه الذهب 5,520 جنيه 353.32 $ اسعار كيلو الذهب 789,714 جنيه 50,473 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 28 يناير 788.5 690 591.5 460 394 27 يناير 793.25 794 594.75 462.75 396.5 26 يناير 798.94 699.09 599.21 466.05 399.47 25 يناير 798.94 699.09 599.21 466.05 399.47 24 يناير 798.80 698.97 599.11 465.97 399.40 23 يناير 792.32 693.30 594.25 462.19 396.16 22 يناير 792.74 693.66 594.56 462.43 396.37 21 يناير 792.07 693.08 594.07 462.05 396.04 20 يناير 791.73 692.78 593.81 461.85 395.87 19 يناير 792.80 693.71 594.61 462.47 396.40 18 يناير 792.80 693.61 594.61 462.47 396.40 17 يناير 792.77 693.69 594.59 462.45 396.39







أسعار الذهب عالميًا:





هبط سعر العقود الأجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.5 بالمائة لتسجل مستوى 1569.80 دولار للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 1570.89 دولار للأوقية.



