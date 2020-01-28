عضو "الدراسات الاستراتيجية": دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي (فيديو)

قال اللواء محمد إبراهيم، عضو اللجنة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن دور مصر في القضية الفلسطينية هو دور تاريخي، ودور مشرف، ودور داعم بشكل قوي للقضية الفلسطينية في كافة مراحلها.



وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامجها "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي بالنسبة لمصر.



وأشار إلى أن القضية الفلسطينية هي جزء رئيسي لا يتجزأ من سياسة المصرية الخارجية، وأحد المحاور الرئيسية في جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى أن علاقات مصر متميزة مع السلطة الفلسطينية.

