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محافظ البنك المركزي: "قناة السويس الجديدة جابت مصاريفها في 3 سنوات"(فيديو)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:23 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن إيرادات قناة السويس في 2015 كانت 5.1 مليار دولار، وفي 2016 انخفض لـ4.9 مليار دولار، وفي 2018 بعد تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة ارتفعت لـ5.7 مليار دولار.

وتابع "عامر"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن دخل القناة زاد بقيمة 800 مليون دولار بعد أعداد قناة السويس الجديدة، معقبًا: "يعني مشروع قناة السويس الجديدة جاب مصاريفه في 3 سنوات".

ولفت إلى أن الحديث عن مشروع قناة السويس الجديدة من قبل بعض الناس الغير مسؤولة، غير دقيق، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع أي عمل جيد، معقبًا: "عمر ما دخل قناة السويس وصل لـ5.7 مليار دولار".
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الكلمات المفتاحية

قناة السويس

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