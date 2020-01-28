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لا يعارض القرآن أو الحديث.. 10 معلومات عن مذهب الأشاعرة (فيديو)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:23 م
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الأزهر الشريف قديمًا
الأزهر الشريف قديمًا
محمود الجلاد
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خلاف حاد وقع بين الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبين الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة حول المذهب الأشعري، الأمر الذي جعل الإمام الطيب يدافع عنه في حوار دار مع "الخشت" خلال مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي.

 

الإمام الأشعري لم يؤسس في الإسلام مذهبًا جديدًا في العقيدة يخالف مذهب السلف، وإنّما هداه الله إلى مذهب أهل السنة بعد أن كان على مذهب الاعتزال، عرف من خلالها حقيقة مذهبهم، وتمرس بفنونهم.


وترصد "الفجـر" في الفيديو التالي، 10 معلومات عن المذهب الأشعري.


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