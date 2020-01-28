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اجتماع لوزير الدفاع الإسرائيلي لتقييم الأوضاع بالضفة الغربية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:12 م
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وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت
وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت
وكالات
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عقد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اجتماعا مع قيادات أمنية لتقييم الأوضاع بالضفة الغربية على خلفية نشر الخطة الأمريكية للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وجرى الاجتماع اليوم الاثنين في سياق جولة ميدانية قام بها بينيت في الضفة الغربية، التقى خلالها رئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي، وقائد المنطقة الوسطى نداف بدان، وقائد فرقة "يهودا والسامرة" يانيف الألوف.

وأكد بينيت خلال الاجتماع أن الجيش الإسرائيلي جاهز لأي تطور محتمل، حيث أرسل قوات إضافية إلى غور الأردن تحسبا لأي طارئ.

وأضاف بينيت: "نحن نواجه أياما مصيرية تتعلق برسم الحدود وتطبيق السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، مضيفا: "أسمع تهديدات من الجانب الفلسطيني لن يردعنا شيء، والجيش الإسرائيلي مستعد لكل سيناريو".

وأصدر بينيت تعليمات للقوات الإسرائيلية بالإعداد لسيناريو تصعيد في الضفة الغربية عقب الإعلان عن "صفقة القرن"، كما وجههم بالاستعداد للعمل في غياب التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

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الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع الإسرائيلي تقييم الأوضاع الضفة الغربية اجتماع

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