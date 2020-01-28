أستاذ طب نفسي: الإنسان يحتاج إلى 12 حضن لحمايته من الأمراض

قال الدكتور محمد طه، أستاذ الطب النفسي، إن هناك 10 فوائد للحضن ما بين نفسية وجسدية، مضيفا أن الحضن يُشعر الإنسان أنه موجود، فضلا على أن أثناء الاحتضان يفرز هرمون هام يساعد الشخص على الشعور بالاطمئنان.



وأشار "طه"، خلال حواره عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحضن يقلل إفراز الهرمونات التي تسبب الضغط النفسي، منوها بأن هنك أبحاث أثبتت أن الحضن يحمي من الإصابة من بعض الأمراض الجسمانية، حيث أن الأفراد الذين تم احتضانهم في حياتهم بعدد أكبر يكونوا أقل عرضة للإصابة بتلك الأمراض.



وأضاف أن الحضن يحافظ على صحة القلب، منوها بأن الإنسان يحتاج إلى 4 أحضان يوميا للبقاء على الحياة النفسية، ويحتاج الإنسان أيضا إلى 8 أحضان لتعدي الصدمات اليومية، بينما لبناء إنسان نفسيا بشكل سليم يحتاج الإنسان إلى 12 حضن يوميا، معقبا: "أهم شخص يحضنا هم الأب والأم".

