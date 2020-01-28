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سوريا.. نظام الأسد يستحوذ على بلدة في آخر أرض يسيطر عليها المتمردون

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:13 م
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ترجمة - منة الشريف
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استعاد بشار الأسد بلدة كبيرة في آخر أرض يسيطر عليها المتمردون في سوريا، في هجوم قاد عشرات الآلاف من الأشخاص نحو الحدود مع تركيا، وفقًا لموقع ذا "جارديان" الإسترالية.

وقال مراقب عسكري ووسائل إعلام حكومية، إن الجنود الحكوميين دخلوا معرة النعمان في شمال غرب محافظة إدلب اليوم الثلاثاء، تحت غطاء من الغارات الجوية الشديدة.

ووقعت المدينة على الطريق السريع "M5"، أحد الشرايين الاقتصادية في البلاد، مما يجعلها جائزة استراتيجية، حيث تتمتع معرة النعمان أيضًا بأهمية رمزية باعتبارها أحد المراكز الرئيسية للاحتجاج على حكم الأسد منذ اندلاع الانتفاضة السورية في عام 2011.

ولقد قصفها الأسد وحلفاؤه الروس منذ شهور، مما أدى إلى إفراغ سكانها البالغ عددهم 110،000 نسمة.

وفي الأيام الأخيرة، تقدمت قوات الأسد إلى الأمام، واستولت على أكثر من عشر قرى في المنطقة وتطوق المدينة من ثلاث جهات.

وقال أحد عمال الإنقاذ في البلدة في شريط فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن معرة النعمان بالكامل قد دمرت وتشرد سكانها ويعيشون في حالة من عدم اليقين.

وفي أقصى الشمال، بدأت القوات الحكومية هجومها على الضواحي الغربية في حلب في محاولة لإبعاد المتمردين عن أكبر مدينة في سوريا، حيث أمطر المتمردون قذائف المدفعية وقذائف الهاون على حلب في الأيام الأخيرة.

كما حذرت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة مرارًا وتكرارًا من أن القتال في إدلب يهدد بكارثة إنسانية كبرى: فقد زاد عدد سكانها من مليون شخص إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين، حيث قام الأسد باستعادة الأراضي من المتمردين خلال الصراع المستمر منذ تسع سنوات.

وحاولت تركيا، التي تدعم بعض الجماعات المتمردة في إدلب، التوسط في العديد من وقف إطلاق النار.

وقد فشل الاتفاق الأخير مع موسكو في 12 كانون الثاني (يناير) في تحقيقه، فقد شُرِّد أكثر من 120،000 شخص في إدلب من هجوم النظام منذ 15 يناير، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة.

كما بلغ عدد النازحين خلال الأشهر التسعة الماضية حوالي 750،000، حيث خيم مئات الآلاف على الحدود التركية دون طعام أو دواء أو مأوى مناسب في فصل الشتاء.

وجاءت عملية الدفع إلى معرة النعمان اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من موعد وصول مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، إلى دمشق للقاء مسؤولين.

وجددت دمشق وموسكو جهودهما لاستعادة السيطرة على إدلب بعد أن برزت حياة التحرير الشام، وهي فرع سابق لتنظيم القاعدة، كمجموعة مسلحة مهيمنة في المنطقة العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين تم قصف 68 منشأة طبية على الأقل، وفقًا لاتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثة، وكذلك المدارس والأسواق.

وبينما ألقى النظام منشورات على إدلب تطلب من المدنيين تجنب القصف والغارات الجوية من خلال التحرك جنوبًا للتصالح مع القوات الحكومية، حيث خشى الكثيرون من أن يؤدي ذلك إلى خطر الاعتقال والسجن والتعذيب في سجون الأسد.

كما ضمت تركيا، بالفعل حوالي أربعة ملايين سوري، غير مستعدة لفتح حدودها أمام المزيد من اللاجئين.

وفي اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إنها سترد "دفاعًا عن النفس" إذا تعرضت أي من مواقعها العسكرية في إدلب، التي تم تنصيبها لإقامة منطقة لإزالة التصعيد، للتهديد من الدفعة الجديدة.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب ناقشا الوضع في مكالمة هاتفية مساء الاثنين الماضي و"اتفقا على أن العنف يجب أن يتوقف".
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